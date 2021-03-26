İcra tehditli mesaja 100 bin lira ceza! Emsal niteliğinde karar

Görüşmede, borçlu ile nasıl bağdaştırıldığını soran genç adam duydukları karşısında şoke oldu. Çünkü iddiaya göre büro çalışanı, "Avukatlık sistemlerinin bulunduğunu, burada borçlunun tüm yakınlarının ve akrabalarının numarası ile ev adresinin kayıtlı olduğunu" söyledi. Semih Z., bunun üzerine 5 Eylül 2019'da KVKK'ya başvurdu.