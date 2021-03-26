Kelebekler Vadisi'nde akarsuya döşenen borular şelaleyi kuruttu

Su güzergâhındaki tabiat örtüsünün tehdit altında bulunduğunun altını çizen avukat Hasan Gürbüz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şayet, kaynak suyunun işletmeler tarafından bu şekilde kullanımı devam eder ise bu yaz aylarından itibaren başta Kelebekler Vadisi olmak üzere su güzergâhındaki pek çok ağacın ve bitkinin kuruyacağına, çevrenin ekolojik yapısının değişeceğine şüphe yoktur. Kaynak suyunun güzergâhı üzerindeki işletmelerin suyu kullanması mevzuata göre mümkün değildir. Bu duruma müdahale edilmezse Kelebekler Vadisi başta olmak üzere tüm doğal çevre yok olacak, çöle dönecektir."