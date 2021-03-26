Türkiye aşılamada dünyada 7. sırada yer alıyor

ABD'de Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de tam olarak normale dönüşün nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, günde 12,2 milyon olan aşılama oranının küresel ölçekte bağışıklık geliştirmek için yıllar alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu oranın her geçen gün arttığı ifade ediliyor.