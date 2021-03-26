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Türkiye aşılamada dünyada 7. sırada yer alıyor

’nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden sürerken aşılma takvimi de devam ediyor. Dünyada şu ana kadar 140 ülkede 501 milyon kişiye aşı yapıldı. Muhalefet kanadının aşıya karşı yürüttüğü algı operasyonlarına karşın Türkiye bu ülkeler arasında 7'inci sırada yer alıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Türkiye aşılamada dünyada 7. sırada yer alıyor

Dünya genelinde 140 ülkede 501 milyon kişinin koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu açıklandı. , 133 milyon aşılamayla ilk sırada yer alırken, 14 milyondan fazla aşılamayla ilk 7'de yer alıyor.

Dünya tarihinin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. 'in yayınladığı verilerde, 140 ülkede 501 milyondan fazla kişinin aşı olduğunu duyurdu. Yayınlanan sıralamada ABD, 133 milyon 305 bin 295 aşılamayla ilk sırada yer alırken; 'daki birçok ülkeyi geride bırakan ve dünya sıralamasında 7'inci sırada yer alan Türkiye'de, 14 milyon 393 binden fazla aşılama yapıldığı ifade edildi.

ABD'de Tıbbi Baş Danışmanı Dr. , ABD'de tam olarak normale dönüşün nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, günde 12,2 milyon olan aşılama oranının küresel ölçekte bağışıklık geliştirmek için yıllar alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu oranın her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

ABD'de günlük aşılama sayısı ortalama 2 milyon 500 bin kişiye ulaştı. Bu oranla ABD nüfusunun yüzde 75'inin aşılanmasının yaklaşık 5 ay süreceği belirtildi.

ÜLKELERDEKİ AŞILAMA ORANLARI

Bloomberg'in açıkladığı verilere göre ABD nüfusunun yüzde 20.5'i, 'in yüzde 3.1'i, ülkelerinin yüzde 7.1'i, 'ın yüzde 2'si, 'nin yüzde 23.8'i 'nın ise yüzde 4.4'ü aşılandı. Dünya sırlamasında 7'inci sırada yer alan ve bir çok ülkesini geride bırakan Türkiye'de ise nüfusun yüzde 8.7'sinin aşılandığı aktarıldı.

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