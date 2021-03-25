Düzce’de yeraltından çıkarılan suyun aniden ısınması deprem korkusuna yol açtı

Hocalarımız incelemek için su örnekleri aldılar. Bunun tabiat olayı mı? Yoksa başka bir durum mu var merak ettiğimiz için üniversiteden yardım istedik. El yakacak kadar suyun ısınması bize ilginç geldi. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Düzce deprem bölgesi onun için paniğe kapıldık." dedi.