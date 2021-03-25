Son dakika: Kırklareli'de bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi... Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
YAŞAM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Valilikten yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.