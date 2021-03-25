25 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Kırklareli'de bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: Kırklareli'de bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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