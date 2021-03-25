Kaput üstünde metrelerce sürüklendi! Dehşet anları kamerada



KAPUTUN ÜSTÜNDE METRELERCE GİDİP SAVRULDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tekin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı. Çalışmaların ardından tutanak tutan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.