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İstanbul’da otel odasında 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu

, Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otel odasında biri kadın, iki kişi ölü bulundu. adlı kadınla Muhammet adlı kişinin cesetlerinin bulunduğu odada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde de bulundu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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İstanbul’da otel odasında 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu

Otel görevlileri son birkaç gündür otelin dördüncü katındaki bir odada kalan (42) ve Muhammet 'in, (38) geçtiğimiz pazartesi otelden ayrılmaları gerekirken odadan çıkmadıklarını farketti.

Akşam saatlerinde odaya seslenen görevliler içeriden bir tepki alamadı. Bunun üzerine hemen görevliler resepsiyonda bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Görevliler iki kişinin cesedi ile karşılaştı.

Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin vücutlarında, herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Odada yapılan incelemede ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. 2 kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cesetleri 'na gönderildi. Çifte ölümün sırrı incelemesinden sonra çözülecek. Polis otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

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