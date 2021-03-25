İstanbul’da otel odasında 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu

Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin vücutlarında, herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı.