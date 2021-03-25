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Danıştay hakimi ve avukat kızlarını 'Cin' yalanıyla dolandıran şahsa 66 yıl hapis istendi

Emekli Danıştay hâkimi S.Y. ile avukat kızlarını peygamber torunu olduğunu söyleyerek dolandıran, taciz eden ve cinlerle korkutarak hayatlarını alt üst eden . hakkında 66 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. hazırladığı iddianamede, Uğur A.’nın S.Y.’yi dini ve inanca dair duygularını sömürerek dolandırdığı anlatıldı. Uğur A. ’nde yargılanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Danıştay hakimi ve avukat kızlarını 'Cin' yalanıyla dolandıran şahsa 66 yıl hapis istendi

Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan ., sözde atalarından öğrendiği bir macunla kadınlardaki kist ve doğum problemlerini çözdüğünü iddia ediyordu.

Emekli Danıştay hâkimi S.Y. ve avukat kızları da Uğur A.'ya gitti. S.Y. bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı."

S.Y.'nin avukat olan kızları D.Y ve S.Y. de Uğur A.'nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiklerini iddia ederek şikâyetçi oldu. Uğur A. ise "Büyükannemden bir macun formülü öğrenmiştim. Bunun satışını yapıyordum. S.Y. işimi büyütmem için bana 150 bin TL verdi" diyerek kendisini savundu.

hazırladığı iddianamede, Uğur A.'nın S.Y.'yi dini ve inanca dair duygularını sömürerek dolandırdığı anlatıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Başsavcılık, Uğur A. hakkında S.Y.'ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar, D.Y.'ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 aya kadar, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 52 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Uğur A. 'nde yargılanacak.

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