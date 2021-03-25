İstanbul’da kar yağışı sonrası kayan yolda taksideki yolcu ölümden döndü
İstanbul'da kar yağışı sonrası Eyüpsultan'da buz tutan yolda kayan taksiyi sürücüsü eliyle tutarak durdurmaya çalıştı. Araçtaki yolcu ise panikle dışarı çıkmaya çalışınca yola düşerek ölümden döndü.
YAŞAM DHA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi'nde çekildiği öğrenildi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir taksi yokuş aşağı kaymaya başladı.
Aracın kaymasını engellemeye çalışan taksi sürücüsü araçtan indi ve kapıyı tutarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada aracın ön koltuğunda oturan yolcu ise paniğe kapılarak araçtan inmek istedi.
YOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kayan araçtan inmeye çalışan yolcu yola düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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Bir süre daha kayan taksi daha sonra durdu.
Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı.
Tüm bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.