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İstanbul’da kar yağışı sonrası kayan yolda taksideki yolcu ölümden döndü

İstanbul'da kar yağışı sonrası Eyüpsultan'da buz tutan yolda kayan taksiyi sürücüsü eliyle tutarak durdurmaya çalıştı. Araçtaki yolcu ise panikle dışarı çıkmaya çalışınca yola düşerek ölümden döndü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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İstanbul’da kar yağışı sonrası kayan yolda taksideki yolcu ölümden döndü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dün sabah saatlerinde 'nde çekildiği öğrenildi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir taksi yokuş aşağı kaymaya başladı.

Aracın kaymasını engellemeye çalışan taksi sürücüsü araçtan indi ve kapıyı tutarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada aracın ön koltuğunda oturan yolcu ise paniğe kapılarak araçtan inmek istedi.

YOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kayan araçtan inmeye çalışan yolcu yola düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bir süre daha kayan taksi daha sonra durdu.

Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı.

Tüm bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayan taksiden inmek isterken... KAYAN TAKSİDEN İNMEK İSTERKEN...

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