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Ağrı'da iki kamyoneti yakıp tehdit notu bırakan şahıs HDP'li yönetici çıktı

’da 19 Mart gecesi ’nde 2 kamyoneti yakıp ardından tehdit notu bırakan ve tutuklanan V.A.’nın ’nin il yönetiminde olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Ağrı'da iki kamyoneti yakıp tehdit notu bırakan şahıs HDP'li yönetici çıktı

Olay, 19 Mart gecesi, merkez 'nde meydana geldi. 06 BKT 266 plakalı kamyonetle 25 FN 531 plakalı kamyonet, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından 2 kamyonet de kullanılamaz hale geldi. A.G.'ye ait yakılan kamyonetin yanında bir de tehdit notu bulundu. , iki aracın kundaklanması olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest kalırken, kardeş oldukları belirlenen S.A ve V.A'yla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yakılan araçların yanına bırakılan notun yazıldığı değerlendirilen bir kalem, evlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.A.'nın üzerinde bulunan kalemin yapılan incelemede, olay yerinde bulunan notun yazıldığı kalem olduğu belirlendi.

V.A.'nın telefonundaki incelemede ise eylemi gerçekleştirirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler bulundu. Yapılan araştırmalarda notun, örgütüne yakınlığı ile bir ajansa gönderildiği belirlendi.



HDP'DE YÖNETİCİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.A. serbest bırakılırken, V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih Mahallesi'nde 2 aracı kundaklamaktan tutuklanan V.A.'nın 2019'dan beri il yönetiminde olduğu belirlendi.

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