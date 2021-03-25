Ağrı'da iki kamyoneti yakıp tehdit notu bırakan şahıs HDP'li yönetici çıktı

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest kalırken, kardeş oldukları belirlenen S.A ve V.A'yla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yakılan araçların yanına bırakılan notun yazıldığı değerlendirilen bir kalem, evlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.