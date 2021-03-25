25 Mart 2021, Perşembe
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Koruma altındaydılar! Orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

'da koruma altındaki orkide türlerini izinsiz topladıkları belirlenen 2 kişiye toplam 160 bin 930 lira ceza verildi. İnceleme sonucu el konulan orkidelerin "" ve "" türleri olduğu belirlendi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Koruma altındaydılar! Orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müdürlüğe bağlı Şefliği ekiplerinin Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yaptığı rutin denetimlerde 2 kişinin sahadaki 346 orkideyi kök ve çiçekleriyle topladıkları tespit edildi.

Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren kişilere 80 bin 465'er lira idari para cezası uygulandı.

El konulan orkideler Şube Müdürlüğünde görevli Biyolog Sezgi Şeref, Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından incelendi.

İnceleme sonucu el konulan orkidelerin "" (himantoglossum roberitanum) ve "" (ophrys mammosa) türleri olduğu belirlendi.

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