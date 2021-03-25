Koruma altındaydılar! Orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müdürlüğe bağlı Antalya Şefliği ekiplerinin Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yaptığı rutin denetimlerde 2 kişinin sahadaki 346 orkideyi kök ve çiçekleriyle topladıkları tespit edildi.