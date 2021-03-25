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Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

'u drone ile görüntüleyen Rus film ekibinin ortaya çıkarttıkları klip, izleyenleri mest etti. ve Çamlıca Camilerinde gün doğumunda ortaya çıkan manzara izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen , "Bence İstanbul dünyada çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor. Buradaki insanlar çok farklı bir şehirde yaşıyor. Örneğin her gün güzel bir deniz görüyorlar. Bu unsurlar şehri çok farklı kılıyor." dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

İstanbul'u yaklaşık 3 hafta sürede drone ile görüntüleyen Rus film ekibi Tımelab, hazırladıkları "Kıtaların aşkı" isimli video klip ile büyük beğeni topladı. Sadece gün doğumu ve gün batımında çekim yapan film ekibi izleyenlere büyüleyici bir İstanbul manzarası ortaya çıkartıyor.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

Ayasofya ve Çamlıca camileri tüm heybeti ile drone ile çekilen görüntülere yansıyor. Şehrin tarihi kültürel zenginliğinin ve modern yapıların farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı video İstanbul'u sosyal medya platformlarında Dünya'ya tanıtacak. İstanbul'un sevimli misafirleri yunus balıkları da videoda gemilere eşlik ederken yer aldı.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

"BU ŞEHRİN BİR BENZERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen Andrew Efimo, "Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geliyoruz bizim ekibimizin ismi TIMELAB.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

Bence İstanbul dünyada çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor. Buradaki insanlar çok farklı bir şehirde yaşıyor.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

Örneğin her gün güzel bir deniz görüyorlar. Bu unsurlar şehri çok farklı kılıyor. Türkiye bize Covid-19 salgını döneminde kapılarını açtı, bu yüzden bizim uzun zaman sonra ilk projemizi gerçekleştirdiğimiz yer. İstanbul'da eski ve yeni mimarı aynı anda görebiliyorsunuz.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

Ben bu şehrin bir benzeri olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız dünyadaki güzellikleri göstermek. İstanbul'un bir kısmı Asya kıtasında bir kısmı da Avrupa kıtasında bu yüzden çok farklı kültürlere sahip insanlar burada yaşıyor.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

İstanbul'da benim favori mekanım Boğaz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de bundan sonraki projemizi Kapadokya'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

"İSTANBUL'UN TANITIMINA BÜYÜK KATKISI OLACAK"
Rus film ekibinin drone çekimlerinde beraber çalıştığı Oğuz Albayrak, "Rus film ekibi arkadaşlarımız İstanbul'da birkaç arkadaşımızın önerisi ile bizle çalışmaya başladılar.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

12 gündür İstanbul'da gün doğumu ve gün batımında çok güzel kareler yakaladık. Tarzlarının biraz kendilerine özgün olduğunu düşünüyorum.

Dünyaya tanıtacaklar! Rusların gözünden İstanbul

İstanbul'un tanıtımına büyük katkısı olacak. En son yaptıkları videonun 60 milyon kişi tarafından izlendiğini biliyorum" diye konuştu.

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