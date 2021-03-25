Denizli'de yeraltından gelen ve vatandaşları 3 gündür uyutmayan ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı

"SESLERİN GELDİĞİ CADDE İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPTILAR, BU AKŞAM SES YOKTU"

Şebekede oluşan durumun giderilmesiyle seslerin kesildiğini ve mahallelinin rahat bir uyku uyuduğunu ifade eden Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla, "AFAD, DESKİ ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan çalışmalarda seslerin geldiği caddenin altında 2 ana su deposunu birbirine bağlayan bir boru varmış. Bu borudan şüphelendiklerini söylediler. Bir çalışma yaptılar, bu akşam ses yoktu. Birkaç gün daha zamana ihtiyacımız olduğu söylendi. Kesin olarak bu borulardan geldiği net değil ama akşam ses gelmedi" dedi.