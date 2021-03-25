Denizli'de yeraltından gelen ve vatandaşları 3 gündür uyutmayan ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı

Merkezefendi ilçesinde geceleri aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam etmesi nedeniyle mahalleliyi uykusuz bırakan seslerin kaynağı ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından da incelenen balyoz ve patlama seslerine ana su şebekesinde biriken hava kabarcıklarının neden olduğu anlaşıldı.