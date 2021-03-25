Yolda kalan vatandaşın yardımına jandarma koştu
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars'ın birçok ilçesinde yollar kapandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolda kalan vatandaşın yardımına ilk koşan Jandarma ekipleri oldu.
YAŞAM İHA
İlçeye bağlı Karaurgan-Şenkaya Karayolunda kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına yetişen jandarma ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Kara saplanan araçları kurtaran jandarma ekipleri üşüyen vatandaşlara gerekli yaşam yaşam malzemesi ikram edildi.
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