25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

'nin gelen kayak merkezlerinin bulunduğu 'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Nejat Kırbulut canlı yayında aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
ABONE OL

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranı ise yüksek seviyede...

Kar yağışının Bursa şehir merkezi ve Uludağ'da aralıksız sürdüğünü ifade eden A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüzü seviyelerine ulaştığını söyledi.

Kırbulut, Kirazlıyayla bölgesinde kış lastiği ve zincirleri bulunmayan araçların Uludağ'ın zirvesine çıkmakta zorlandığını ve vatandaşların araçlarını yol kenarına çekere kar yağışının keyfini çıkardığını ifade etti.

Uludağda kar kalınlığı 1 metreyi aştı ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA