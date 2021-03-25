TPAO'dan Batman'daki Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde çıkan yangın hakkında açıklama

TPAO Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğlen saatlerinde yerleşke içerisinde bulunan Kristal Park Misafirhanesi'nin çatı tadilatı esnasında yangın çıktığı belirtildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binanın çatı kısmı yanmış olup, yangın binanın içerisine sirayet etmemiştir. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına, Batman Belediyesi, Tüpraş ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile Batman Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etmiştir. Yangın kontrol altına alınarak söndürme ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır."