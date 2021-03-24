Son dakika: Çocuklara tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı

Açıklamada, "Akkent Mahallesi'nde H.K.A, E.Y, Y.A.Y'nin oyun oynadıkları esnada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak H.K'nin olay yerine gelerek çocukları darbettiği çocukların beyanında anlaşılmıştır. Ayrıca olay yerine gelen polis ekibine de tehdit ve hakarette bulunan H.K. hakkında görevli memura hakaret ve tehditten işlem yapılmış gerekli tahkikata başlanmıştır." denildi.

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