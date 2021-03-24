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Adana’da kaçak göçmenler 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

'da göçmen kaçakçılığından aranan otomobil, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobili otoyolda bırakıp kaçan biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu, patates tarlasında saklanırken yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Adana’da kaçak göçmenler 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

polisi, 33 ACK 379 plakalı otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı merkez ilçesi 'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

'ndan geçip 'na çıkan otomobil, daha sonra -Adana- () Otoyolu'na çıkarak istikametinde kaçışını sürdürdü.

Polis ekiplerinin merkez ilçesinde lastiğini ateş ederek patlattığı otomobildeki 6 kişi, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından yakınlarında aracı terk etti.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu kişiyi araca 300 metre mesafede patates tarlasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için 'ne götürüldü.

Bu arada otomobil, detaylı aranmak üzere 'nün otoparkına çekildi.

Olay anında çekilen bir kare

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