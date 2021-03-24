Fırtınaya dayanamayan çatı yol ortasına uçtu! Kıl payı kurtuldular
Muş kent merkezinde etkili olan fırtına sonrası bir iş yerinin çatısı savrularak yolun ortasına düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
YAŞAM A Haber
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Muş'ta etkili olan fırtına zor anlar yaşattı kent merkezinde bir iş yerinin çatısı savrularak yolun ortasına düştü.
Bölgeden geçen vatandaşlar son anda düşen çatıyı fark ederek iş yerlerine kaçtı çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Şans eseri kimse yarlanmazken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.