24 Mart 2021, Çarşamba
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Fırtınaya dayanamayan çatı yol ortasına uçtu! Kıl payı kurtuldular

kent merkezinde etkili olan fırtına sonrası bir iş yerinin çatısı savrularak yolun ortasına düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Fırtınaya dayanamayan çatı yol ortasına uçtu! Kıl payı kurtuldular

'ta etkili olan fırtına zor anlar yaşattı kent merkezinde bir iş yerinin çatısı savrularak yolun ortasına düştü.

Bölgeden geçen vatandaşlar son anda düşen çatıyı fark ederek iş yerlerine kaçtı çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Şans eseri kimse yarlanmazken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yol ortasına uçtu! Kıl payı... YOL ORTASINA UÇTU! KIL PAYI...

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