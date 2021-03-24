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Kayseri’de sevgilisinin 3 yaşındaki oğlu Alperen’i öldüren cani: Perdeye sardım mezarlığa gömdüm

ilçesinde 3 yaşındaki Alperen’i döverek öldüren ve gömen katil zanlısı ve Alperen’in annesi hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık , “Eve geldiğimde Öner Alperen’i dövmüştü. Alperen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettim. Emel bana ‘karışma’ dedi. Ben Emel’i çok sevdiğim için Alperen’i hastaneye götürmedim. Sabah perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Kayseri’de sevgilisinin 3 yaşındaki oğlu Alperen’i öldüren cani: Perdeye sardım mezarlığa gömdüm

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, Alperen'in annesi tutuklu sanık Öner ve sevgilisi tutuklu sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"PERDEYE SARDIM GÖMDÜM"
Duruşmada savunma yapan sanık Harun Sezer, "Eve geldiğimde Emel Öner Alperen'i dövmüştü. Alperen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettim. Emel bana 'karışma' dedi. Ben Emel'i çok sevdiğim için Alperen'i hastaneye götürmedim. Sabah perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm." dedi.

"UYANDIĞIMDA ALPEREN ÖLMÜŞTÜ"
Tutuklu sanık ise kendini, "Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü. Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü." dedi.

"ALPEREN ÖLDÜ' DEDİ"
Tanık olarak dinlenen Sanık Harun Sezer'in annesi ve kardeşi ise, "Sabah Emel bize geldi. Yanında Alperen yoktu. Biz Alperen'i sorduk. Emel Alperen'i babasına verdiğini söyledi. Biz Harun'un Alperen'i babasına göndermeyeceğini biliyorduk. Bir daha sorduğumuzda soğukkanlı bir şekilde 'Alperen öldü' dedi. " ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

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