İstanbul’da kalasla dehşet saçan zanlıya 6 yıl 10 hapis cezası

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 Ekim 2020 günü saat 03.00 sıralarında Barış Kaya'nın arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu'yla beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada, sanık Doğan Uslu'nun para istediği, Barış Kaya'nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer'in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği, Hüseyin Sezer'in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Barış Kaya'nın da kolundan ve elinden yaralandığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine Barış Kaya'nın kendini korumak için yerden kalas aldığı, sonrasında sanığın eylemlerine son verdiği belirtildi. Mütalaada, otopsi raporunda Hüseyin Sezer'in "künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu ölümünün meydana geldiğini" belirterek sanığın maktül Hüseyin Sezer'i "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Sanığın eylemlerini daha fazla para almak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten savcı, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise sanığın 7,5 yıldan 11,5 yıla kadar hapsini istedi.