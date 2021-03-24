Son dakika: Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde 6 ilde görülecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.

Güney ve güneybatıdan Erzincan ile Ardahan'da görülecek kuvvetli fırtınanın saatteki hızının 50-70 kilometre olacağı öngörülüyor.

Fırtınanın, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise saatteki hızının 60-90 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.