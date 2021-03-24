24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Son dakika: Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji uyardı! 'de yarın (25 Mart 2021) sabahtan itibaren fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamasında, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde 6 ilde görülecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.

Güney ve güneybatıdan Erzincan ile Ardahan'da görülecek kuvvetli fırtınanın saatteki hızının 50-70 kilometre olacağı öngörülüyor.

Fırtınanın, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde ise saatteki hızının 60-90 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA