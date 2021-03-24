Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor