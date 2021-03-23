Son dakika: Son dakika: Öğle saatlerine dikkat! Gökten çamur yağacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor. İstanbul'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.
YAŞAM AA
İSTANBUL'A DA ÇAMUR YAĞMIŞTI
İstanbul'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros çamur yağışının sebebinin Afrika'dan gelen çöl tozları olduğunu söylemişti.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros çamur yağışının sebebinin Afrika'dan gelen çöl tozları olduğunu söylemişti.