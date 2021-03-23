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Son dakika: Son dakika: Öğle saatlerine dikkat! Gökten çamur yağacak

'nde bugün öğle saatlerinden itibaren ve kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor. 'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Son dakika: Öğle saatlerine dikkat! Gökten çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının ve 'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen ve kaynaklı toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. çamur yağışının sebebinin 'dan gelen çöl tozları olduğunu söylemişti.

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