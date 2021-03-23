23 Mart 2021, Salı
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Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının arttığı köyü ile 'ndeki bir aparman karantinaya alındığını açıkladı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

Osmaniye'de bir köy ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Selimiye köyü ile Esenevler Mahallesi 15551 sokakta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köy ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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