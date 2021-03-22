Son dakika: 3 haftadır zirvede! Koronavirüsün tavan yaptığı Samsun'da sokaklar doldu taştı

En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişiye 508,97 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan ile olan Samsun'un yanı sıra 'Çok riskli il' kategorisindeki Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer illerde de denetimler artırıldı.