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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk! İşte son durum

Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yağmurla birlikte megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor. İstanbul trafiğinde son durumu muhabiri bölgeden aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk! İşte son durum

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu haritasına göre saat 07.54'de yüzde 58'e ulaştı. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.

İstanbul trafiğinde yoğunluk İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

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