Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk! İşte son durum
Son dakika haberi... Kısıtlamanın ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yağmurla birlikte megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor. İstanbul trafiğinde son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgeden aktardı.
YAŞAM A Haber
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Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu haritasına göre saat 07.54'de yüzde 58'e ulaştı. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.