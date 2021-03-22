Kız kardeşini ve yeğenlerini darp edince mahalleli sokağa döküldü!

Düzce'nin Ağa Mahallesinde 2006. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, G.H. isimli bir kadın 3 çocuğu ile birlikte babasının evine gitti. Daha sonra eve gelen kadının erkek kardeşi H.B. ile kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.