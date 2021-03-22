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Son dakika: Kısıtlamaların ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 60'ı geçti

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 'da haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 65 oldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Kısıtlamaların ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 60'ı geçti

Kentte 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

ile 'nde istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

'nda 'nda mevkisinde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu oluştu.

'nda ise ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğinde yoğunluk İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

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