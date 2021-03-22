İstanbul'da folyolu cinayetin detayları ortaya çıktı! Çekiçli başına vurup öldürmüşler



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan incelemelerde Nazlı'nın evinde bir dönem ev arkadaşı olarak kalan Kazım Y'ye ulaşıldı. Kamera görüntülerinde Nazlı'nın evinin yakınlarında da görülen Kazım Y' ile Mustafa K. Tuzla'da bir binanın çatı katında yakalandı.



BAŞINA 4 KEZ ÇEKİÇLE VURMUŞ



Emniyete götürülen Kazım Y.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilirken ilk ifadesinde; "Beni çok borç batağına sürükledi. Uyuşturucuya alıştırdı, olay günü bu meseleden dolayı aramızda tartışma çıktı. Başına vurdum, sonra kokmasın diye 7 kat sardık" dediği ileri sürüldü. Mustafa K'nın ise; "Öldürdükten sonra beni aradı, beraber sardık" dediği ileri sürüldü.