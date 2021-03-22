Sefa Sirmen’in 29 dönüm araziye çiftliği icra yoluyla satıldı

Kocaeli'nde, 1989 yılında İzmit Belediye başkanı olan, 1994 ve 1999 yıldan ise İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan, 1989 ile 2020 yılları arası Kocaelispor Kulüp Başkanlığı ve son olarak 2002 ile 2007 yılları arasında Kocaeli Milletvekili olan Sefa Sirmen'in devasa çiftliği icra yolu ile satıldı.