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Bursa'ya kar tekrar geliyor! Hava sıcaklığı 17 derece düşecek

Son dakika haberine göre... , için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bugün gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin edilen Bursa'da, çarşamba ve perşembe kar yağışı bekleniyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Bursa'ya kar tekrar geliyor! Hava sıcaklığı 17 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 20, en düşük 7 derece olacak.

Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklenen Bursa'da, hava sıcaklığının da perşembe gününe kadar 17 derece azalarak 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bugün karla karışık yağmur beklenen 'nin en önemli kış turizm merkezlerinden 'da, yarından itibaren 4 gün sürecek kar yağışı bekleniyor.

Bugün için sıcaklığın en yüksek 7, en düşük 0 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 151 santimetre olarak bildirildi.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı sırasında çekilen bir görüntü

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