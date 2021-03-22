Bursa'ya kar tekrar geliyor! Hava sıcaklığı 17 derece düşecek
Son dakika haberine göre... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bugün gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin edilen Bursa'da, çarşamba ve perşembe kar yağışı bekleniyor.
YAŞAM İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 20, en düşük 7 derece olacak.
Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklenen Bursa'da, hava sıcaklığının da perşembe gününe kadar 17 derece azalarak 3 dereceye düşmesi bekleniyor.
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Bugün için sıcaklığın en yüksek 7, en düşük 0 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 151 santimetre olarak bildirildi.