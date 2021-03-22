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İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Rus turist Otteva Elvira, sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu ile 'de bir otele yerleşmiş ve burada saatlerce işkenceye maruz kalmıştı. Otteva Elvira, yaşadığı dehşet dolu anları anlatırken, "Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, sosyal medyadan tanıştığı Alp Mutlu ile sevgili oldu. 13 Mart'ta Rusya'dan İstanbul'a sevgilisi ile görüşmeye gelen Otteva Elvira, Alp Mutlu ile Ataşehir'de bir otele yerleşti. Yerleştikleri otelde Alp Mutlu'nun işkencelerine maruz kalan Otteva Elvira dehşeti yaşadı. 2 gün boyunca otel odasında birçok işkenceye uğrayan kadın, Alp Mutlu'nun markete gittiği sırada odadan kaçarak resepsiyondaki çalışanlara sığındı.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Alp Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Elvira ise tedavisinin ardından ülkesine döndü. Otteva Elvira'nın avukatı Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim daha önce de 3 kez Türkiye'ye geldir. Bu 4'ncü gelmesi. Önceki gelmelerinde de 2 kez şiddete maruz kalmış ancak kalıcı bir iz olmadığından bunları ailesinden saklamıştır" dedi.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Ülkesine dönen Elvira ise, "İki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin hesabını vermesini istiyorum. Türkiye devletine bu günlerde yanımda olduğu için teşekkür ediyorum" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Avukat Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim Otteva Elvira, 13 Martta Türkiye'ye geldi. 1 yıldır uzaktan ilişkisi vardı. Bura da 1 yıldır uzaktan ilişkisi var. Daha önce de 3 defa geldi. Bu dördünce gelmesi. Son iki gelmesinde de 2 kez darp edilmiş ancak kalıcı bir iz olmadığından bunu ailesinden saklamış.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Bu gelmesinde de 2 gün boyunca şiddet ve işkenceye maruz kalmış Ataşehir'de kaldıkları otelde. Şüpheli odadan çıktığında Otteva hanım resepsiyondan yardım istiyor.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Bu sırada şüpheli odaya tekrar girip müvekkilimi dövmeye başlıyor. Bunun üzerine otel görevlileri 112 ve polisi arıyorlar. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş" şeklinde konuştu.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Otteva Elvira, DHA'ya gönderdiği video üzerinden teşekkür etti. Otteva Elvira, "Rusya'ya döndüm. Şu an Moskova'da, Şeremetyevo Havaalanı'ndayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Türkiye devletine, büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu'na minnettarım.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum. İki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin" dedi.

İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadede, "Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.

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