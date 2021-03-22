İstanbul’da otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira yaşadıklarını anlattı

Avukat Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim Otteva Elvira, 13 Martta Türkiye'ye geldi. 1 yıldır uzaktan ilişkisi vardı. Bura da 1 yıldır uzaktan ilişkisi var. Daha önce de 3 defa geldi. Bu dördünce gelmesi. Son iki gelmesinde de 2 kez darp edilmiş ancak kalıcı bir iz olmadığından bunu ailesinden saklamış.