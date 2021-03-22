PKK sempatizanları nevruz ateşinde böyle yandı

HDP öncülüğündeki nevruz kutlamalarında PKK paçavraları açıldı yasa dışı sloganlar atıldı. Nevruzu bahane ederek meydanları kışkırtan PKK sempatizanları Van'da faciadan döndü. Nevruz ateşini yaktıkları sırada alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı. O anlar bakın nasıl kameraya yansıdı.

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