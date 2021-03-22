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PKK sempatizanları nevruz ateşinde böyle yandı

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Giriş: 22.03.2021 08:53
Güncelleme:22.03.2021 09:19
HDP öncülüğündeki nevruz kutlamalarında PKK paçavraları açıldı yasa dışı sloganlar atıldı. Nevruzu bahane ederek meydanları kışkırtan PKK sempatizanları Van'da faciadan döndü. Nevruz ateşini yaktıkları sırada alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı. O anlar bakın nasıl kameraya yansıdı.
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