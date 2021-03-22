22 Mart 2021, Pazartesi
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Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre açıklarında 3.7 şiddetinde bir meydana geldi. Sarsıntılar başta olmak üzere pek çok ilimizde de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre açıklarında saat 00.33'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

KANDİLLİ DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabı verilerine göre ili Erdek açıklarında meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem yerin 11.1 kilometre derinliğinde saat 00.33'te meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre ise 3.3 şiddetinde meydana gelen deprem Balıkesir - Erdek açıklarında yerin 7.00 kilometre derinliğinde saat 00.33'te meydana geldi.

A Haber deprem izleme merkezinde A HABER DEPREM İZLEME MERKEZİNDE

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