Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında saat 00.33'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.