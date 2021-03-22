Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Marmara Denizi Erdek açıklarında saat 00.33'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.
KANDİLLİ DUYURDU
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabı verilerine göre Balıkesir ili Erdek açıklarında meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem yerin 11.1 kilometre derinliğinde saat 00.33'te meydana geldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre ise 3.3 şiddetinde meydana gelen deprem Balıkesir - Erdek açıklarında yerin 7.00 kilometre derinliğinde saat 00.33'te meydana geldi.