22 Mart 2021, Pazartesi
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Boşanma aşamasındaki karısına ateş açtı! Antalya'da korkutan olay

'nın ilçesinde B.D. (52), boşanma aşamasında olduğu karısı R.D. (34) ile birlikte gördüğü H.B.’yi takibe aldı. Otomobiliyle bir süre takip eden B.D., motosikletle seyir halinde oldukları sırada R.D. ve H.B.’ye tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan R.D. ve H.B. hastanede tedaviye alınırken, vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Boşanma aşamasındaki karısına ateş açtı! Antalya'da korkutan olay

İşlediği suç nedeniyle girdiği 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu karısı R.D. ve H.B.'nin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi R.D.'ye tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki R.D. ve H.B. yaralanırken, saldırgan koca B.D. ise olay yerinden kaçtı.

EŞİ AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla R.D.'yi Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B.'yi de ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. R.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet ederken, hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu.

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