Boşanma aşamasındaki karısına ateş açtı! Antalya'da korkutan olay

EŞİ AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla R.D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B.'yi de ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. R.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet ederken, hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu.