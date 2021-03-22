Konya’da ahırda elektrik akımına kapılan kadın öldü
Ereğli ilçesinde saat 01.00 sıralarında Şinasi Mahallesi 93007’nci Sokak'ta ahırda süt sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapılan Suna Şener yaşamını yitirdi.
YAŞAM DHA
Suna Şener, dün akşam saatlerinde ahırdaki büyükbaşların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı.
MAKİNE SESİ DUYDU
Onur Şener, gece annesi Suna Şener'in eve gelmemesi üzerine komşularına bakmak için evden çıktı. Onur Şener, bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu.
YERDE CANSIZ BULDU
İçeri giren Şener, annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Suna Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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MORGA KALDIRILDI
Polisin incelemesinde Şener'in, süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Suna Şener'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.