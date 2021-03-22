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Konya’da ahırda elektrik akımına kapılan kadın öldü

ilçesinde saat 01.00 sıralarında  Mahallesi 93007’nci Sokak'ta ahırda süt sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapılan  yaşamını yitirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Konya’da ahırda elektrik akımına kapılan kadın öldü

, dün akşam saatlerinde ahırdaki büyükbaşların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı.

MAKİNE SESİ DUYDU

, gece annesi Suna Şener'in eve gelmemesi üzerine komşularına bakmak için evden çıktı. Onur Şener, bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu.

YERDE CANSIZ BULDU

İçeri giren Şener, annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Suna Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Polisin incelemesinde Şener'in, süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Suna Şener'in cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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