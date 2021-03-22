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Kapadokya’da balon turları iptal edildi

’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki ’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.

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