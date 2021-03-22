Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.

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