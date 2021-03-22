Askerden izne gelen genç evde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri İdris Ö.'nün bulunduğu dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Binanın güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi topladı.