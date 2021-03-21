Uzman isim uyardı: Kartopu gibi büyüyor! Birçok şehir yeniden kapanabilir!
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs vaka sayıları, yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 21 bini geçti. Bazı iller kırmızıya dönerken kapatılan koronavirüs servisleri yeniden açılmaya başlandı. Salgının bu denli çıkış yapmasında mutant virüslerin, özellikle İngiliz varyantının etkisi hayli fazla. Peki kısıtlamalar artacak mı? İşte detaylar...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş verilere göre birçok bölgede virüsün İngiliz varyantının yüzde 50-60 oranında hâkim hale geldiğini belirterek "Korkum bundan sonra Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının da hâkim hale gelmesi ki işte o zaman sıkıntı daha da büyür. Şu an uygulanan bölgesel kararlar, yaşamı aktif hale getirmek adına mantıklı. Ancak görüntü şu ki bizler bu açılmayı bir başıboşluk, sorumsuzluk, büyük bir rahatlama gibi algıladık.
Biliyorum, herkes yorgun. Hem sağlık çalışanları hem vatandaşlar. Ama kaderimiz de kendi elimizde. Böyle giderse yaz beklenenden daha kötü geçecek. Artış devam ederse birkaç haftaya birçok şehir kapanabilir. Çekya, İtalya tamamen kapandı" hatırlatmasını yaptı.
"KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR"
Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Dökmetaş, kendimiz için değilse bile sevdiklerimizi korumak adına önlem alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Normalde virüse yakalananların karantina süresini 10-14 gün arası öneriyorduk. Şimdi, İngiliz varyantı nedeniyle, hastaları negatife dönene kadar taburcu etmiyoruz. Önlemler alınıyor ancak her şey tozpembe değil. Hâlâ bir tünelin içindeyiz. Virüs, 30-40 yaş arasında etkili olmaya başladı. Bu durum ileri yaşta olanların aşılanmış ya da virüslerin gençler üzerinde daha aktif olmasından kaynaklı olabilir. 'Normal virüse göre semptomlar daha hafif' dediğimizde yanlış anlaşılıyor. Sonuçta virüsün kime ne kadar, nasıl etki edeceğini kestirmek güç!"
"TEDBİRİ BIRAKMAYIN"
"Zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Evde karantina uygulayın. Dışarı çıkıyorsanız kısa sürede geri dönün. Maske-mesafe ve temizliğe dikkat edin. Kapalı ortamlardan uzak durmaya çalışın. Zorundaysanız işinizi halledip çıkın. Kafeye mi gittiniz? Bir kahve içip ayrılın. Saatlerce oturmayın. Hele de bodrum katlarda, havasız ortamlara maskenizi dahi çıkarmayın. Kapalı alanda hizmet veren işletmeler havalandırmaya önem vermeli. Dış ortamda bulaş riski daha az ama mesafe de en az 2 metre olmalı. 2-3 maskeye gerek yok. Tek maske, düzgünse yeteri kadar korur. Sımsıkı kapalı alanlarda ise çift maske takılabilir. Vaka sayısı 20 binleri geçti. Artış, kartopu gibi büyüyor. Rakamlar ancak iyi tedbirlerle düşer."
ŞU AN İÇİN HASTANELERDE TABLO NEDİR?
Servisi olmayan hastanelerde bile 2-3 Covid-19 servisi açıldı. Daha geçen ay 20-30 olan hasta sayısı 100'e çıktı. Lütfen aşıdan kaçmayın, mutlaka olun. Hiçbir yan etkisi yok. Ayrıca, 'Aşı oldum bana bir şey olmaz' da demeyin. Tedbirlere devam. Devletin de aşılamaya önem vermesi şart! Daha fazla aşı tedarik edilerek aşılamayı hızlandırmamız lazım. Hatta tüm işleri bırakıp aşılama yapmalıyız. Gençlerin de bir an önce aşılanmaya başlanması lazım.