Son dakika: İzmir kırmızıya döndü! Son durum ne?
Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta İzmir'de 100 bin kişide 78 olan vaka sayı, bu hafta 111'e yükseldi. Kent turuncudan kırmıza döndü. Peki İzmir'de son durum ne? Vaka sayısının artmasının sebebi ne? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.
YAŞAM A Haber
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Geçtiğimiz hafta İzmir'de 100 bin kişide 78 olan vaka sayı, bu hafta 111'e yükseldi. Kent turuncudan kırmıza döndü.
Peki İzmir'de son durum ne? Vaka sayısının artmasının sebebi ne? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.
Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen vatandaşlar dışarıda.