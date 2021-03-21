21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: İzmir kırmızıya döndü! Son durum ne?

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta 'de 100 bin kişide 78 olan vaka sayı, bu hafta 111'e yükseldi. Kent turuncudan kırmıza döndü. Peki İzmir'de son durum ne? Vaka sayısının artmasının sebebi ne? Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: İzmir kırmızıya döndü! Son durum ne?

Geçtiğimiz hafta 'de 100 bin kişide 78 olan vaka sayı, bu hafta 111'e yükseldi. Kent turuncudan kırmıza döndü.

Peki İzmir'de son durum ne? Vaka sayısının artmasının sebebi ne? Detayları muhabiri aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen vatandaşlar dışarıda.

İzmir kırmızıya döndü İZMİR KIRMIZIYA DÖNDÜ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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