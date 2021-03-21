Samsun'daki koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni sorumsuzluk!

İlkadım ilçesinde Otogar civarında yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişi, ayrıca İlkadım ilçe merkezinde de yine bir kişi sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişilere idari para cezası uygulandı ve 112 ekiplerine teslim edildi.