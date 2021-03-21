21 Mart 2021, Pazar
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Samsun'daki koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni sorumsuzluk!

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bazı vatandaşların sorumsuz davranışları vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Samsun'da 20 Mart Cumartesi günü , , ve ilçelerinde Covid -19 test sonucu pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 9 kişi ekiplerinden tarafından yakalandı.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Samsun'daki koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni sorumsuzluk!

Gün boyu yapılan kararlı denetimlerde, - yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı. İdari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi.

KARANTİNA YERİNE KUAFÖRDE

ilçesinde karantinada olması gereken bir şahsın ikametinde yapılan kontrolde, ikametinde bulunamaması üzerine çevrede yapılan araştırma sonucu kuaförde tıraş olduğu tespit edilerek yakalandı. Konu hakkında sağlık ekipleri bilgilendirildi ve şahıs hakkında Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem yapıldı.

ilçesinde zincir bir marketin girişinde yapılan HES kodu kontrolünde durumu riskli olduğu görülen bir kişi polis ekiplerine bildirmesi üzerine; hızla olay yerine giden ekipler, kişiyi yakalayarak idari para cezası uyguladı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerine teslimini sağlandı.

ilçesinde civarında yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişi, ayrıca İlkadım ilçe merkezinde de yine bir kişi sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu kişilere idari para cezası uygulandı ve 112 ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karantina kurallarından asla taviz verilmeyeceğini ve Kovid-19 ile mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edeceğini belirten Vali Doç. Dr. , "Söz konusu hepimizin sağlığı, sevdiklerimiz için, sağlığımız için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda girmeyelim. İlimizi hep beraber çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, mavi kategoriye yükseltelim" dedi.

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