İzmir'de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
YAŞAM AA
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İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.