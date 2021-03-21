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İzmir'de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesinde, sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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İzmir'de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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