23 Şubat 2021, Salı
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

ilçesinde 45 unsurlarınca Türk karasularına geri itildi. Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığıbildirildi.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü.

Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.

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