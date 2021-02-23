Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
Kuşadası ilçesinde 45 sığınmacı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi. Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığıbildirildi.
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Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü.
Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.