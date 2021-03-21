21 Mart 2021, Pazar
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İzlanda'da Fagradals Yanardağı 6 bin yıl sonra faaliyete geçti! Lav püskürtmeye başladı

'nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve 6 bin yıl sonra harekete geçen lav püskürtmeye başladı. İzlanda Meteoroloji Servisi, 6 bin yıldır hareket görülmeyen yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın web kameraları ve uydu görüntüleri aracılığıyla doğrulandığını açıklamıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan faaliyete geçmişti. Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kapladı.

Yetkililer, yanardağın yakınındaki yollar kapatılsa da hava trafiğinin normal şekilde devam edeceğini bildirdi.



İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" dedi.

6 BİN YIL SONRA FAALİYETE GEÇTİ

İzlanda Meteoroloji Servisi, 6 bin yıldır hareket görülmeyen yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın web kameraları ve uydu görüntüleri aracılığıyla doğrulandığını açıklamıştı.

Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu belirtilmişti.

Yanardağ faaliyete geçmeden önce İzlanda'da son 3 hafta içinde 40 binden fazla deprem kaydedilmişti.

6 bin yıl sonra faaliyete geçti 6 BİN YIL SONRA FAALİYETE GEÇTİ

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