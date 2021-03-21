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Son dakika: Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10,37 kilometre derinlikte kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğlada 4,6 büyüklüğünde deprem MUĞLA'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 43,99 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 166,77 kilometre açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 01.50'de meydana gelen deprem, 10,37 kilometre derinlikte kaydedildi.

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