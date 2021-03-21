Son dakika: Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 43,99 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 166,77 kilometre açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 01.50'de meydana gelen deprem, 10,37 kilometre derinlikte kaydedildi.

#DEPREM: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 01.50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



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➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) March 20, 2021