21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Ödemiş'te vahşet! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

İzmir Ödemiş'te vahşet! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

'in ilçesinde, Mehmet K., tartıştığı 'yı sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mehmet K., jandarma ekiplerince yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
İzmir Ödemiş'te vahşet! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan Mehmet K. ve arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K. yanındaki tüfekle Mehmet Avcı'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Avcı kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Avcı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Mehmet K. ise ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA