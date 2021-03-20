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Son dakika: Bursa’da korkutan yangın! Karton fabrikası küle döndü

... Bursa’da akşam saatlerinde meydana gelen yangında karton fabrikası küle döndü. Yangında büyük maddi hasar oluşurken, itfaiye soğutma çalışması başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Yangın, saat 21.30 sıralarında Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir karton fabrikasında, nedeni henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı.

İçerisinde çok fazla yanıcı madde olması nedeniyle yangın kısa süre kartonlara sıçrayarak büyüdü.


Ovaazatlı Mahallesi'ndeki vatandaşların dumanları ve alevleri görmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ekibi sevk edildi.

Karton fabrikası küle döndü KARTON FABRİKASI KÜLE DÖNDÜ

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının diğer bölgelere sıçramaması için çevrede önlem alınırken ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürülme çalışmalarına geçildi.

Yangında maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

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