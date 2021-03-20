Son dakika: Bursa’da korkutan yangın! Karton fabrikası küle döndü



Ovaazatlı Mahallesi'ndeki vatandaşların dumanları ve alevleri görmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.



Yangının diğer bölgelere sıçramaması için çevrede önlem alınırken ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürülme çalışmalarına geçildi.

Yangında maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

