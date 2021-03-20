Otel odasında kabus! Otteva Elvira'nın anlattıkları kan dondurdu

'ÇİRKİN OL' DEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Otteva Elvira, otel odasındaki iki günlük dehşeti polislere şöyle anlattı: "Oteldeki ilk günümüz çok güzeldi. Bana 'Neden bizim çocuğumuz yok' diyordu. 'Eski kocan senden neden büyük?', 'Neden ondan çocuk doğurdun' diye her zaman sorardı. Beni kıskandığını sanıyordum. 14 Mart'ta çok fazla içki içti ve beni dövmeye başladı. Döverken 'Neden o çocuğu doğurdun', 'Öldüreceğim seni. Yüzünü keseceğim. Çirkin ol' diye bağırıyordu.